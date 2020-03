V týdnu 17. – 21. 2. 2020 se konaly mimoňské jarní prázdniny ve Středisku volného času ve Znojmě. V pondělí jsme se po společném seznamování vydali do arény lasergame, kde jsme si užili spoustu zábavy. Následující den jsme zahájili vyráběním mimoňů. Odpoledne jsme se vydali poznávat Gránické údolí. Středu jsme strávili v zábavním parku Bruno family park, kde si děti užily různé atrakce.

Znojemské děti si o jarních prázdninách užily mimoňský příměstský tábor pořádaný Střediskem volného času. Foto: archiv SVČ Znojmo | Foto: Deník / VLP Externista

Čtvrteční den jsme zahájili výletem vlakem do Božic, kde jsme navštívili slaný bazén. V pátek jsme se vydali do Znojemského kina, kde jsme shlédli pohádku Sonic. Tábor jsme zakončili závěrečnou mimoňskou diskotékou, kterou si užili nejenom děti, ale i vedoucí. Během týdne děti navštěvovaly čtenářský klub a klub Kamarád, které SVČ poskytuje zdarma pro členy svých kroužků nebo táborů. Pokud máte zájem o naše letní tábory, neváhejte se přihlásit na našich stránkách co nejdříve, tábory se rychle plní.