Ale že to byl rok. Takový divný. Všechno bylo jinak, než jsme si představovali. Ze dne na den jsme byli postaveni před situaci, kterou si nikdo z nás nedovedl představit. A to nemluvím jenom o zrušení divadelních představení. Život se zdánlivě na chvíli zastavil a pomalu se tříbily charaktery. Z jara jsme po večerech tleskali zdravotníkům, na podzim mnozí protestovali proti opatření na zmírnění onemocnění a bylo jim jedno, jestli zdravotnictví zkolabuje nebo ne. Zůstali jsme izolovaní, ale na druhou stranu jsme pojednou měli čas pro sebe, pro své rodiny a také čas přemýšlet o životě. Ten úděl, který na nás padl, zdál se být těžký…

Vše dobré do nového roku. | Foto: archiv Lesonické ochotnické sešlosti

A tak chci v prvních dnech nastávajícího roku psát pro všechny, co jim těžký úděl nedá spát. Celý život na něco čekáme. Když jsme byli mladí, čekali jsme na své první schůzce, jestli ten druhý přijde nebo ne. A když nepřišel, bylo to zklamání, ale život šel dál a objevil se někdo, kdo přišel. Čekali jsme na to, jestli nás přijmou na školu. A když to nevyšlo, tak jsme to za rok zkusili znovu, ale život šel zase dál. Ale čím jsme starší, tím nám toho času, kdy můžeme napravit to špatné, zůstává velmi málo. A tak jsem si v této divné době uvědomila, že celý život na něco čekáme. Čekání na dobré a na špatné. Když jdete k lékaři, čekáte na jeho verdikt. Buď je všechno dobré nebo jeho slova změní celý váš život. A někdy máte pocit, že ten těžký úděl čekání na rozhodnutí vám nedá spát.