Cestu ze Znojma do Vídně, ať už po silnici nebo vlakem, už mnozí důvěrně znají. Je ale zajímavé podívat se, jak dobře známou trasu vidí pilot ultralehkého divadla. Za krásné fotky děkujeme Karlu Procházkovi.

Krátký výlet k Vídni. , vlevo slavný Stephensdom, katedrála sv. Štěpána. | Foto: Karel Procházka

Ze Znojma na jih, přes Retz, Hollabrunn a Stockerau a za chvíli jsme už v Klosterneuburgu a u Dunaje na okraji Vídně. Třeba vlakem je to cesta na půldruhé hodinky. Když máte svoje křída, třeba ultralehkého letadla, zvládnete to I rychleji. „Tentokrát to byl můj osobní rekord. Tam a zpátky za hodinku a čtyři minuty. Musím samozřejmě poděkovat českým i rakouským letovým službám, že mně do svých prostorů ochotně pustily,“ poznamenal pilot Karel Procházka. Cestou stihl fotit zajímavá místa i vzpomínat. Třeba na to, kolik toho od devadesátých let najezdil po rakouských dálnicích nebo na to, jak se ještě dřív učil německy díky rakouskému vysílání, které na jižní Moravě bylo slyšet díky vysílači na Kahlenbergu na okraji Vídně. Přímo nad centrum Vídně ultralighty letět nemohou, ale i na okrajích rakouské metropole a v jejím okolí je z oblohy vidět hodně zajímavého, jak se můžete přesvědčit v naší galerii.