V letošním roce začalo na ZŠ a MŠ Šanov nové dobrodružství, které pro okolní základní školy není zcela běžné. Úspěšně jsme požádali o grant Erasmus+, který umožní vyslat zaměstnance na jazykové kurzy a stínování do zahraničí. Největší díl tohoto grantu je však částka určená na skupinovou mobilitu žáků. Tato mobilita se uskutečnila ve dnech 15. - 29. dubna, kdy skupina vybraných žáků z 8. a 9. ročníku odletěla na 2 týdny do španělského Alcalá de Henáres.

Dobrodružství žáků ze Šanova: Vyjeli do Španělska a viděli zápas Real Madridu | Foto: Lenka Čermáková

Žáci museli projít výběrovým řízením, ve kterém absolvovali pohovor v anglickém jazyce a napsali motivační dopis. Během těchto dvou týdnů se žáci seznámili s odlišnou kulturou, národním dědictvím, zvýšili si povědomí o fungování Evropské unie, zapojili se do běžných vyučovacích hodin v zahraniční škole, procvičili komunikační dovednosti v angličtině a v neposlední řadě získali spoustu nových zkušeností uplatnitelných v budoucím životě.

Během těchto dvou týdnů jsme společně se studenty ze školy IES Arquitecto Pedro Gumiel navštívili hlavní město Madrid, kde jsme měli možnost vidět fotbalový stadion Real Madrid, Královský palác, Muzeum Iluzí, Santiniho zahrady a spoustu dalších památek. Podařilo se nám také navštívit historické město Toledo, Evropský park ve městě Torrejón de Ardoz, který nabízí zmenšeniny Evropských památek a uskutečnili jsme aktivity podporující orientaci v přírodě a učili se o místním ekosystému.

Někteří žáci měli během pobytu možnost sledovat fotbalové utkání Real Madrid s Celtou přímo na stadionu Bernabeu. Nejdůležitější, co jsme si odvezli, je navázané přátelství se školou, jejich učiteli a žáky, které si někteří uchovají do konce života. Tyto dva týdny v zahraničí pokračovaly pobytem španělských žáků v Šanově a událost to byla velkolepá, vzhledem k faktu, že podobná věc se tu v okolí nikdy nestala. Během pobytu jsme jim ukázali krásy našeho kraje, vyšlápli si Svatý Kopeček, prohlédli si Punkevní jeskyni, Macochu a centrum Brna. Mimo jiné absolvovali základní kurz lukostřelby, který zorganizoval starosta obce Šanov, Petr Škarek.