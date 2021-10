V neděli ve tři odpoledne odpoledne vyrazí děti pouštět draky například na fotbalové hřiště ve Vrbovci. "Pojďte s námi vypustit draky do povětří, snad poletí vysoko jako vloni. A když by scházel vítr, pohrajeme si s kaštany a křídami, strávíme společné odpoledne a opečeme špekáčky,“ zvali vrbovečtí pořadatelé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.