Dům umění ukazuje Moderní Znojmo. Představí architekturu posledních sta let

Co si vybavíte, když se řekne Znojmo? Rotundu, kostel sv. Mikuláše, křivolaké uličky a krásné výhledy do krajiny Podyjí? Ano, Znojmo je bezesporu krásné historické město s jedinečnou atmosférou, ale čas se tu nezastavil v 19. století. Čas běží. Historie i současnost se vepisuje – a to nejen do kroniky města, ale také do jeho ulic v historickém centru i mimo něj.Nové stavby posledních sta let odrážejí a zároveň dokumentují obecný architektonický vývoj 20. století a prvních dekád století současného. Můžeme v nich číst tvary kubismu, funkcionalismu, brutalismu, neofunkcionalismu, technicismu, skulpturalismu. Čím blíže jsou kontextu historické zástavby, tím větší emoce vyvolávají. Čím větší časový odstup od nich máme, tím méně radikálně je hodnotíme. Děkujeme Renatě Hurníkové za zajímavý příspěvek.

Nová výstava v Domě umění přibližuje moderní architekturu Znojma. Na snímku obchodní dům Baťa v původní podobě krátce po dokončení. | Foto: se svolením Jihomoravského muzea ve Znojmě