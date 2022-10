Samotná historie konání posvícení sahá daleko do historie a bývá většinou spjatá s oslavou svěcení kostelů v daných místech, proto tedy i různé termíny konání. Před posvícením měl každý plné ruce práce s úklidem domů. Průčelí domů se bílila a vše se muselo jen blýskat. V čele mládeže stál u nás stárek, kterému pomocníkem a pravou rukou kromě stárkové bývá také „družba“. Dobrý družba byl mezi sousedy vždy váženou osobností. Musel umět chasu nejen ukáznit, ale zároveň být výmluvný , humorný, pohotový a obratný řečník.

Pořad tohoto svátku se od roku 1996 téměř nezměnil. Nadále zůstává čtvrteční říkání o děvčata, páteční porážení a sobotní zdobení a vztyčování máje. To se navíc letos provádělo ručně, a to nejméně po 29 letech. V sobotu večer následuje taneční zábava a v neděli mše s účastí všech zavádějících párů, poté pochod po vsi a zvaní obyvatel dům od domu na odpolední zavádění. To je potom doprovázeno humorným proslovem družby, který se snaží ve verších shrnout uplynulé události předchozího roku, či poukázat nějakým žertem na některé nešvary.

Během posvícení zdobí oba konce vsi, hospody, kulturní dům a samozřejmě kostel nazdobené smrčky v podobě májek. V Hlubokých Mašůvkách chasa už druhým rokem zavádí v nových krojích, které přímo historicky vychází z předlohy krojů, které se naposledy v Hlubokých Mašůvkách používaly kolem roku 1860. Poté bylo odívání ovlivněno cestami za prací do měst a právě aktuální módou, sem tam se něco pozměnilo, až kroje zanikly. Proto jsme velice rádi, že se nám vrací zpět a dodávají celému posvícení ještě svátečnější ráz.

Letos bylo dvanáct zavádějících párů. Sál na sobotní zábavě byl poměrně slušně zaplněna přichystaný zahajovací program chasy i jejich půlnoční překvapení vzbudilo ohromné ovace. Dokonce i pan Jiří Mačuda, etnograf a kurátor historických sbírek, který má lví podíl na dohledání původní podoby našeho kroje prohlásil, že stačí ještě doplnit dívčí kroje šněrovačkou a budeme mít nejhezčí posvícení na Znojemsku. Budiž nám to dobrým znamením, že posvícení V Hlubokých Mašůvkách jde správnou cestou a tato tradice zůstane nadále živá. K tomu nám zbývá jen popřát mládeži a obci –Hodně štěstí!

Petr Grégr