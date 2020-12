Letos uplynulo 30 let od založení dvojjazyčného gymnázia ve Znojmě. Jedná se zcela jistě o jedinečnou formu studia nejen v našem městě, ale i širokém okolí. V 90. letech na naši školu za studiem přijížděli žáci z Břeclavska, Hodonínska, Jihlavska a jiných koutů Moravy a Vysočiny. Do dnešní doby se dvojjazyčné gymnázium může pochlubit asi 1000 absolventů, mezi něž patří mnoho známých jmen, např. Daniela Písařovicová (moderátorka ČT), Martina Chromá (tlumočnice v Bruselu), Peter Schneider (hokejista EHC Biel Švýcarsko) a další.

Studenti i učitelé dvojjazyčného gymnázia znojemského Gymnázia Karla vzpomínají na řadu společných akcí a výletů.

Naši studenti své znalosti německého jazyka zúročili a nadále zúročují nejen při studiu vysokých škol v Rakousku, či Německu, ale také ve svém dalším profesním životě. Dvojjazyčné gymnázium by samozřejmě nemohlo fungovat bez učitelů – ať už českých, či rakouských, kterých se ve Znojmě během 30 let vystřídalo asi 30. To, co je zřejmě neopakovatelné, je atmosféra 90. let, kdy mohli studenti konečně vycestovat do všech německy mluvících zemí (nejen do bývalé NDR), kde mohli „naostro“ trénovat nabyté jazykové vědomosti, ochutnávat tamější zvyky, kulturu, způsob života, který byl tehdy tolik odlišný od toho našeho.