Dyje nad znojemskou přehradou ukazuje zbytky mlýnu, mostu i jezu

Čtenář reportér





Skoro celé léto se hladina vody ve znojemské přehradě držela jen kousek pod maximální hodnotou, e během uplynulého týdne ale klesla o čtyři metry a blížila se naopak stálému nadržení. A z vody začaly vystupovat vzpomínky na minulost. Třeba pilíře dřevěného mostu, který spojoval oba břehy Dyje u Trauznického mlýna. Vidět je i bunkr, jindy zatopený pod hladinou znojemské přehrady a to, co zbylo z Trauznického mlýna. A jaké máte z podzimních vycházek na čerstvém vzduchu zážitky a obrázky vy? Podělte se s našimi čtenáři. Těšíme se na ně na e-mailu redakce.znojemsky@denik.cz

Co zbylo z Trauznického mlýna. Minulost vystupující na povrch. Odhalený jez, který hučí tak, že je to slyšet z dálky - kolem Králova stolce je to zvuk nezvyklý. | Foto: Veronika Králová