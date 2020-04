Studenti si v rámci programu založí skutečnou obchodní společnost, provozují reálnou činnost. Cílem není pouze se naučit nutné administrativní postupy při zakládání firmy, základy podnikání, ale i přijímat rozhodnutí nebo zapojit společenskou odpovědnost do svého podnikání. Jednotlivé studentské firmy mohou také poměřit své síly v celorepublikové soutěži JA Studentská Firma roku. A v této soutěži se do TOP10 probojovala i studentská firma LOA creative team při GPOA Znojmo.

V letošním školním roce si studentská firma LOA creative team zvolila jako předmět podnikání výrobu drobných předmětů s vinařskou tematikou. A trefili se do černého. V duchu sloganu „Rozliš se!“ vyrábí rozlišováčky na vinné skleničky a různé ozdobné předměty z korků. Jejich výrobky mají vtip, jsou originální a vkusné a na trhu nemají prakticky žádnou konkurenci. Částečně jsou z recyklovaných korků, šetrné k přírodě.

Jejich podnikání se daří. Svoje výrobky prodávají osobně na vinařských akcích v regionu a je o ně velký zájem. Zájem projevují i různá vinařství, která výrobky naší firmy používají jako dárky pro své odběratele. Na základě poptávky vzniká i e-shop.

O tom, že se studenti v rámci tohoto programu opravdu naučí podnikat, svědčí, že patří mezi deset nejlepších JA Studentských Firem roku 2020. Postupují do Národního finále, kde budou muset svoji firmu prezentovat na téma Kdo jsme a co jsme dokázali, předloží výroční zprávu společnosti a podnikatelský plán, a to vše v anglickém jazyce. Vítěz poté postupuje do Mezinárodního finále.

Do Národního finále přejeme žákům naší školy hodně úspěchů!

LENKA KSENIČOVÁ