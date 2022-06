Velmi atraktivní byla také návštěva přečerpávací vodní elektrárny v Dlouhých Stráních v Jeseníkách, kdy se jedná o nejvýkonnější elektrárnu tohoto typu v České republice. Uhlárka je partnerskou školou skupiny ČEZ, která spravuje všechny uvedené objekty. Díky této spolupráci se žáci dostali i do neveřejných prostor. Pro všechny elektrikáře, instalatéry, strojní mechaniky a elektrotechniky to byly bez pochyby cenné a příjemné zkušenosti.

Po posledních covidových letech, kdy byla rušena velká většina veřejných akcí, se v druhé polovině května konal veletrh Ampér, kam byli pozváni i zástupci Uhlárky. Tento mezinárodní veletrh patří mezi největší události v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace a automatizace v ČR a na Slovensku, kterého se tradičně účastní výrobci a poskytovatelé technologií a je místem pro odbornou diskuzi s předními autoritami českého průmyslu.

Hasiči slavili. Ctidružický sbor nepřetržitě slouží a pomáha 120 let

V neposlední řadě se žáci Uhlárky účastnili znojemského Diamantbraní a Nevoga family day, kdy se spolu se Střediskem volného času a partnerskou firmou Nevoga zapojili do prezentace řemesel a technického vzdělávání. Expozice truhlářu, tesařů, instalatérů, elektrikářů, obráběčů a elektrotechniků měly v konečném důsledku pozitivní ohlas. Úspěchem skončila pro Uhlárku také sportovní sezona, která byla ve své první polovině také negativně ovlivněna pandemií. Výběr školy v Uhelné ulici obsadil v turnaji středních škol vynikající 3. místo, čímž navázal na předchozí úspěchy z minulých let, a potvrdil tak, že na Uhlárce mají svoje místo i dobří a talentovaní sportovci. Nyní už mohou zdejší sportovci nabírat sílu a kondici do příští (a snad i kompletní) sezóny 2022/23

Jaromír Příkazský