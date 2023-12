Za uplynulé tři měsíce se na exkurzi do Nevogy vydalo na 240 žáků studentů z 9 tříd 5 různých škol: 3 základních a 2 středních. Během podzimu se do firmy podívali žáci znojemských škol (ZŠ Pražská a ZŠ Václavské náměstí) a školácí z Hevlína.

Exkurze pro žáky a studenty ve znojemské firmě Nevoga. | Foto: Zuzana Pastrňáková

„Osmáci a deváťáci do firmy jezdí v rámci volby svého budoucího povolání, kdy se jim snažíme přiblížit, jaká všechna povolání a profese najdou ve velké mezinárodní firmě uplatnění a jaká specifika to třeba obnáší. Koncept exkurzí jsme v průběhu podzimu trochu pozměnili, aby vše bylo více interaktivní, děti to více bavilo a aby si z toho taky něco odnesly. Víc ale prozrazovat nechceme, ať se za námi těší i další třídy, které máme na jaro už naplánované,“ shrnuje Zuzana Pastrňáková, vedoucí PR a marketingu v Nevoze, která školní exkurze provádí.

Jak se tu třeba líbilo osmákům a deváťákům z Hevlína? „Žáci se hned na úvod zapojili do tajemné křížovky, kterou se jim nakonec podařilo rozluštit, čímž se dozvěděli další zajímavé informace o tomto velkém podniku. Rovněž se dozvěděli, jaké pracovní pozice se ve společnosti objevují, a mohli tak zapřemýšlet nad vhodnou volbou střední školy a budoucího povolání. Exkurze se nám velice líbila a děkujeme za možnost se jí zúčastnit,“ říká Milan Stehlík, zástupce ředitelky ZŠ Hevlín.

Exkurze pro studenty jsou oproti těm pro žáky základních škol mnohem odbornější. „Středoškolákům a učňům už ve firmě ukazujeme praktické využití teoretických znalostí získaných studiem, bereme je do výroby a k technologiím, aby viděli, jak to v reálném světě chodí. A provádí je samozřejmě odborník na slovo vzatý, většinou náš hlavní technolog,“ dodává Petr Pokorný, prokurista firmy.

Nevogou prošli elektrotechnici a elektrikáři z Uhlárky (Střední školy technické Znojmo) a první prváci nového oboru Technické lyceum na GPOA ve Znojmě. Jak se exkurze líbila jim?

„Jsme rádi, že se podobných návštěv mohou naši žáci účastnit hned v prvním ročníku. Někteří z nich se pak zde účastní odborné praxe, navíc podpořené studijním stipendijním programem NevoStudent. A po úspěšném dokončení studia mají ve firmě možnost dalšího uplatnění,“ konstatuje ředitel Uhlárky Jiří Vojtěch.

„Exkurze do firmy Nevoga byla pro studenty nejen poučná, ale také inspirující. Poskytla jim ucelený pohled na to, jak vypadá práce v technickém oboru a jaké příležitosti mohou v budoucnu využít. Jsme hrdí, že můžeme jako škola našim studentům nabídnout takové příležitosti, a děkujeme partnerské firmě Nevoga za jejich pohostinnost a otevřenost,“ uvádí třídní učitel oboru technické lyceum na GPOA Petr Helešic.

Na jaře se do Nevogy podívají také opraváři z SOŠ Dvořákova ve Znojmě. Exkurze jsou pouze jednou z aktivit, které firma v rámci spolupráce se svými partnerskými školami provozuje.

V Nevoze se exkurze konají zpravidla 2x do měsíce, školy sem zadarmo vozí NevoBus. Zájem o návštěvu společnosti je obrovský, ale častější frekvence exkurzí nejsou bohužel v možnostech firmy.