Řeka Dyje u Louckého kláštěra přivítá dračí lodě již ve čtvrtek 23. záři, a to ty nejmenší dračáky z mateřských a základních škol. V pátek 24. září proběhnou prestižní závody základních a středních škol na trati 200 metrů a oficiální tréninkové jízdy účastníků Festivalu dračích lodí.

Znojemský festival je určen veřejnosti všech věkových skupin. Závody dračích lodí i celý doprovodný program probíhají na řece Dyji a prostranství pod Sedlešovickým mostem v blízkosti Městské plovárny Louka a Louckého kláštera. Na návštěvníky mimo závodů čekají různá vystoupení, atrakce a vodní aktivity. Vstup je do areálu po všechny festivalové dny zdarma.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.