V rámci doprovodného programu se pod dohledem Agentury Dobrý den z Pelhřimova uskutečnil pokus o zápis do České knihy rekordů o největší vlajku Znojma složenou z regranulátu. To je z recyklovaného materiálu, který Nevoga používá pro výrobu. Návštěvníci složili z tohoto materiálu obří vlajku Znojma. Rekord bude zapsán do České knihy rekordů.