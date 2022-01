Znojmo pohledem výletnika: nádherný sv. Mikuláš a taje podzemí

Možnosti a rozmanitost současné české ilustrace nám přibližuje výstava v GaPu / Galerii a Prostor. Vystavující umělci a umělkyně jsou vybraní finalisté ceny Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku. Tři z nich se navíc zúčastnili prvního ročníku rezidenčního pobytu ve Znojmě. Nikola Logosová, Patrik Antczak a Jan Šrámek přijeli poznat Znojmo a jeho obyvatele z blízka, aby pak své dojmy mohli přetransformovat do uměleckého díla. Patrik Antczak se inspiroval znojemskými věžemi a celkovou siluetou Znojma, kterou převedl do hravých geometrických tvarů. Nikola Logosová ponořila město do magicky potemnělé atmosféry. Oproti tomu dílo Jana Šrámka vyniká precizní vizuální čistotou.

Jedním z dílčích cílů rezidenčního pobytu byla návaznost na bohatou znojemskou historii v podobě současného uměleckého projevu. Vystavující tak skrze své ilustrace poskytují zcela nový a nečekaný pohled na zdánlivě známé město.

Daniela Hegová

Současná česká ilustrace

9. 12. 2021 - 16. 3. 2022

Nikola Logosová, Patrik Antczak, Jan Šrámek, Barbora Idesová, Jindřich Janíček a Michal Bačák

kurátorky: Andrea Krejčí, Lenka Lovicarová

GaP / Galerie a Prostor, Znojmo