Poslední květnová sobota se nesla po celé republice v duchu poslední šance se kvalifikovat na nejvyšší soutěž ČR. O sportovní gymnastiku mezi veřejností je stále větší a větší zájem, což dokázal i náš 23. ročník ZNOJMO GYM CUPU, který jsme pořádali uplynulý měsíc ve Znojemské sportovní hale, kam se sjelo přes tři sta závodnic a závodníků. Velmi podobně to vypadalo i na Přeborech Jihomoravského kraje, který uspořádal oddíl sportovní gymnastiky Sokola Brno. Ve své specializované gymnastické hale se představily závodnice z klubů TJ Sokol Hodonín, TJ Sokol Brno I, TJ Sokol Moravský Krumlov a KSG Moravská Slavia Brno.

Gymnastky ze Znojma stanuly na stupních vítězů a budou bojovat na Mistroství ČR | Foto: poskytla Ivana Křístelová

Třináctičlenné družstvo děvčat Klubu sportovní gymnastiky Znojmo se na jarní sezónu pečlivě připravovala a každodenní náročné tréninky přinesly své ovoce. A ne ledajaké. Zatímco v pohádce se těšíme ze zlatých jablíček, v našem případě to jsou zlaté medaile. Hned čtyři naše závodnice se mohou od soboty pyšnit tituly Přebornice Jihomoravského kraje. Z našich nejmladších závodnic, které mají pouze a právě tuto jedinou možnost se kvalifikovat mezi nejlepší závodnice startující na M ČR, se to podařilo vítězce kategorie VS 1A Tereze Šimákové, která splnila limit pro postup a zvítězila s celkovým počtem 72,550 b.

Rozhodčí zaujala i nejmladší závodnice startovního pole Anežka Kalábová, které se velmi vydařil přeskok i sestava na bradlech. Bohužel Anežka neudržela ještě svou koncentraci na kladině a tři pády pro ni znamenaly zásadní tříbodovou penalizaci, což ji odsunulo na devátou příčku. V kategorii VS 2A vybojovala pěkné 6. místo Gabriela Emma Kroupová, která si již své postupové místo vydobyla na předcházejících třech kvalifikačních závodech a můžeme se tedy na ni i na Terezku Šimákovou těšit za dva týdny na M ČR ve VS v Ostravě.

Svou účast na mistrovství v kadetkách bude muset pro letošek odložit ze zdravotních důvodů Veronika Kubošná, ale na podzim se jistě stihne dát do pořádku, aby byla i nadále silnou oporou našeho týmu stejně tak, jako to v Brně prokázaly další naše vítězky Julie Bedřichová v kategorii VS 5C a Karolina Mia Kováčová v kategorii VS 6C. Další bronzovou medaili zde přidala Simona Molíková startující po delší zdravotní odmlce. A pětilístek nejlepších žen uzavřela rovněž svými velmi zdařilými sestavami Hana Chlubná. Marika Nina Kováčová si z Přeborů v Brně odváží bramborovou medaili, kde jí bodový zisk na stupně vítězů nedostačoval.

Velikou radost trenérkám Kroupové, Švarcové, Bedřichové i Křístelové udělala děvčata v kategorii VS 3C, kde se náš šťastný čtyřlístek podělil o všechny stupínky vítězů. Se zlatou medailí se do Znojma vrátila Sofie Němcová, stříbrná skončila Stella Štolová a bronz vybojovala Elen Mašková. Stupínky jsou bohužel pouze tři, a tak bramborová medaile tentokrát zbyla na Izabelu Polákovou. Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Klubu sportovní gymnastiky Znojmo a celého města Znojma na Přeborech Jihomoravského kraje. Postupujícím přejeme hodně štěstí na nadcházejícím Mistrovství ČR.