Minulý víkend byl v Hlubokých Mašůvkách nabitý programem. Celé to začalo v pátek 5. července. Ve tři hodiny zde již probíhal tradiční malý řemeslný jarmark se stánky s ručně vyrobeným zbožím, které bylo k zakoupení. Nechyběl ani místní umělecký kovář V. Vrána. Mohli jste si u něho třeba zkusit ukovat hřebík, či zakoupit podkovičku pro štěstí, či křížek nebo pro náročnější i nádhernou růži, která rozhodně neuvadne.

Byly tu ale i krásné pletené hračky, mýdla, šperky, ozdoby a mnoho jiného. Nesmělo chybět ani něco na zub a žízeň. Letos u kolotočů chyběla otevřená hospůdka Sklípek a tak ji zastoupili členové SDH Hluboké Mašůvky a otevřeli si nálevnu přímo v hasičské zbrojnici. Inu proč ne. Konec konců měli hodně práce.

close info Zdroj: Petr Grégr zoom_in Uplynulý víkend bylo v Hlubokých Mašůvkách živo.

O nejlepší koláč

To už byla spouštěná registrace soutěžících a jejich voňavých a krásných výtvorů do druhého ročníku soutěže O nejchutnější mašůvecký koláč. Letos bylo zaregistrováno deset vzorků, které posuzovala zcela nezávislá pětičlenná porota v tomto složení: místní farář P. J. Laštovička, paní I. Radová, za SDH pan J. Dvořák, za TJ Sokol pan P. Písařovic a za seniory pan M. Horký. Ti, aniž by znali autory moučníků je museli ohodnotit v několika kategoriích v široké škále bodů 1-10.

Jedna z kategorií byl samozřejmě i vzhled a tak si porotci koláče nejprve pozorně prohlédli a pečlivě zaznamenali svá bodová hodnocení. Poté už jim krojovaný pár nosil jednotlivé vzorky k posouzení a ochutnání a soutěž se rozběhla na plné obrátky. Mezi vzorky byl i jeden od obhájkyně loňského prvenství paní M. Blahové.

Soutěž moderoval pan místostarosta M. Kroupa a sem tam se zeptal i některého porotce na ten který vzorek. Třeba prý i našeho málomluvného pana faráře. Ten mu řekl, že koláče jsou výborné a jen tak mimochodem dodal, že kdo by ho chtěl více slyšet mluvit, bude vítán v kostele na kázání. Po vyhodnocení všech vzorků paní starostka L. Kučerová s paní účetní J. Gabrhelovou začaly sčítat body.

Nebyly to složité počty a tak jsme se brzo dozvěděli, že na 3. místě se umístila autorka s vzorkem č. 7 Strouhaný koláč s mašůveckými broskvemi, slečna A. M. Čírková s celkovým počtem 192 bodů. Na 2. místě autorka s vzorkem č. 8 Mašůvecké překvapení, paní D. Jelínková s celkovým počtem 197 bodů a na 1. místě autorka vzorku č. 10 Mandlový mašůvecký koláč, paní Kamila Grégrová s velikým náskokem a celkovým počtem 240 bodů.

Výherkyně dostaly hodnotné ceny a vítězka také putovní plaketu, která do budoucna ponese také u tohoto ročníku její jméno. Poté byly všechny vzorky rozkrájeny a nabídli si i všichni přítomní a po koláčích se brzy jen zaprášilo. Už se těšíme na další ročník a vyzýváme další šikovné domácí pekařky a pekaře amatéry, aby se rozhodně neváhali zaregistrovat.

V pět hodin nás čekalo také vystoupení skupiny historického šermu Albion. I toto vystoupení sklidilo zasloužený potlesk a krásné odpoledne mohlo pokračovat zvolna k večeru, kdy hrála venku u hostince Pod lipami živá hudba v podání dua Karel a Denisa. Začátek víkendu byl tedy skvělý a to nás čekalo ještě to hlavní.

Mašůvecká pouť

Věřící mají jistě v kalendáři poznačeno pouť a právě tuto obec. Alespoň ti z okolí. Ale i ze sousedního Rakouska. A cestu sem najdou poutníci z celé naší země. Přijeli se podívat i naši bývalí faráři P. M. Čamek a P. S. Váša.

Ve tři hodiny se konala mše svatá v němčině právě pro poutníky z Rakouska. Živo bylo na Mariánském náměstí celý den. Stály zde stánky s tradičním pouťovým zbožím, jako je náboženská literatura, sošky, růžence, kropenky a podobně, ale i sladkosti které na pouť též patří.

Byly tu ale i stánky s textilním zbožím, ručními výrobky a pochutinami. Dopoledne už tradičně patřilo na hřišti TJ Sokol Hluboké Mašůvky, která pořádala Pouťový fotbálek. I zde se naši občané mohli báječně pobavit.

V pět hodin přicházelo poutní procesí od plenkovické křižovatky. Farář P. J. Laštovička je přivítal v našem poutním místě a ve tři čtvrtě na sedm večer začala hlavní poutní mše u Pomníku padlých, kterou celebroval biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání P. P. Šenkyřík. Následoval světelný průvod na kalvárii a nakonec svátostné požehnání u Lurdské jeskyně a rozloučení s poutníky.

Poutním dnem byla samozřejmě i neděle, kdy byly ráno další tři poutní mše. První dvě v kostele a další u Lurdské jeskyně.

V pravé poledne se konal koncert v kostele pro poutníky kdy zpíval Chrámový sbor svatého Kříže ze Znojma a na varhany zahrála Jitka Jelínková. Koncert řídila Jarmila Navrkalová.

V té době už pomalu řídly stánky na Mariánském náměstí a poutníci se pomalu po krásném zážitku chystali do svých domovů. Někteří to měli daleko. Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách má hluboké kořeny v dějinách této obce.

Zveme Vás tedy na tu příští anebo na návštěvu jen tak. U nás je mnoho k vidění a poutní areál je oázou klidu. Kdo chvíli postojí mlčky u studánky před Lurdskou jeskyní, na vrcholku kalvárie, či u Božího hrobu, pocítí jistě zdejší velice silné Genius Loci. My se na vás budeme těšit.