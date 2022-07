Noční soutěže se účastnilo patnáct družstev mužů i žen, našemu se sice úplně nezadařilo, ale i tak si to všichni užili. O půlnoci jsme předali ceny a v sobotu následovala soutěž dorostů, které se účastnilo sedm družstev a soutěž dětská, do které se zapojilo 23 družstev mladších a starších, všichni nám udělali obrovskou radost, jsou to borci. Hodonický dorost získal duhé místo a body do znojemské ligy. Naši Mladší "A" byli druzí a a "B" třetí. Starší "A" se své kategorii zvítězil s krásným časem 14.31s, starší "B" obsadili páté místo.

Mladí hasiči Hodonice