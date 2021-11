Ve Vedrovicích měly dlouho tradici Martinské hody, které jsme s naším Spolkem přátel tradic a vína po delší odmlce obnovili a troufnu si říct i vyšperkovali. Loni jsme hody už pořádat nemohli, letos jsme se rozhodli, že je nahradíme alespoň menším setkáním. Děkujeme Lence Rytířové za pěkný příspěvek a Pavlu Slanému za fotky.

Místo tradičních Martinských hodů se Vedrovičtí sešli letos alespoň na Svatomartinském posezení. | Foto: Pavel Slaný

Hody pořádáme jako spolek sami, proto nás už loni mrzelo, že jsme je museli zrušit. Letos by nás to mrzelo ještě víc. Když jsme museli hody znovu zrušit, napadlo nás nakonec, že bychom mohli udělat alespoň menší setkání, které by vyhovovalo platným opatřením. Na přípravu už nebylo mnoho času, ale během pár dní jsme setkání zorganizovali a nakonec jsme měli i Martina na bílém koni. A tak vydařeného, až nás všechny překvapil! Jsme rádi, že jsme setkání mohli připravit, i když nám zrovna nepřálo počasí a to se projevilo i na počtu návštěvníků. Ale mohli jsme se sejít a ochutnat mladá a svatomartinská vína a to je pro nás důležité.