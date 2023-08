Není mnoho sportovních disciplín, kde by na vrcholné úrovni mohl hrát rodič spolu se svým potomkem. Kuželky však jedním z takových jsou.

Holky Blechovy ze Šanova na Mistrovství ČR. Maminka a dcera jsou vicemistryně | Foto: poskytl Aleš Procházka

Znovu to potvrdila šanovská dvojice Ivana a Kristýna Blechovy, která po loňském zcela překvapivém vítězství v nejprestižnějším kuželkářském turnaji O zlatou kuželku hraném ve Vracově získala tolik potřebné zkušenosti a letos byly svým trenérem nominovány do kvalifikačních turnajů o MČR dvojic. A že to bylo správné rozhodnutí, se ukázalo na konci května na turnaji ve Svitavách. Ten byl posledním možným turnajem, ze kterého se dalo postoupit na MČR do Prahy, a postupoval pouze vítěz. Máma Ivana s dcerou Kristýnou však opět ukázaly své kvality a vítězkami a tím pádem postupujícími byly právě ony.

Na MČR na pražském Žižkově se tak mezi dlouholeté reprezentantky a ligové hráčky dostaly i hráčky krajského přeboru. Jaké bylo následné překvapení, když právě tyto hráčky přišly o celkové prvenství až v naprostém závěru své hry. Šanovský organizační tým od začátku předpokládal, že výsledkovým tahounem dvojice bude starší a zkušenější Ivana. Při hře se ale ukázalo, že lépe se v hrací den vyspala devatenáctiletá Kristýna, když porazila neuvěřitelných 624 kuželek. A když vedle hrající Ivana přidala dalších 537, svítilo na výsledkové tabuli průběžné 2. místo a rozdíl pouhých 4 kuželek na vedoucí dvojici.

Do konce hracího dne se jejich výsledku již nikdo zásadně nepřiblížil a tak se stalo, že „holky“ Blechovy dokázaly opět po roce zaskočit celou kuželkářskou veřejnost ziskem titulu vicemistryně ČR v kategorii dvojic pro rok 2023.