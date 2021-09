Starobylý obyčej zarážení hory, slavnostního uzavírání vinic před sklizní hroznů, obnovují vinaři na stále více místech na Znojemsku. Místní vinaři a Spolek přátel Hroznové kozy před týdnem poprvé zarazili horu ve Vrbovci a Jaroslavicích. V sobotu vyjde průvod hotařů z Havraníků do Popic. Děkujeme Ivetě Hlobilové, Otto Boudovi a Spolku přátel Hroznové kozy za pěkné fotky z Jaroslavic.

Jaroslavičtí vinaři a členové Spolku přátel Hroznové kozy obnovili v Jaroslavicích tradici zarážení hory. | Foto: se svolením spolku

Zarážením hory dávali vinaři a strážci vinic, hotaři, všem na vědomí, že po dobu sklizně hroznů nesmí nikdo do vinic vstupovat a trhat hrozny. Pro provinilce stanovovalo takzvané horenské právo, upravující vinařské záležitosti, přísné tresty. Vinaři na Znojemsku se v posledních letech ke zvyku vracejí jako k jedné ze slavnostní během vinařského roku. Setkání začíná požehnáním kytic z bylin svatého Jana, které pak děvčata přivážou na vysoké tyče, hotařská znamení. S nim potom vyjdou účastníci slavnosti do vinohradů, kde hotařská znamení vztyčí a tím všem oznámí, že místní viniční hora je zaražená. Spolek přátel Hroznové kozy chystá na sobotu tradiční zarážení hory v Havraníkách. Sraz je ve dvě odpoledne v Havraníkách před kostelem a průvod poté odtud zamíří do Popic.