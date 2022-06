Zztratil se a našel jeden batoh, jeden telefon a jedna peněženka (děkujeme návštěvíkům za poctivost). Máme několik desítek nových Vrboveckých borců vín a hosté si odvezli spoustu krásných suvenýrů Hroznové kozy. Nepadla ani jedna kapka deště. A jako bonus má Český národní registr dárců dřeně jedenáct nových hrdinů plus pěkný obnos peněz darovaných na jeho podporu.To je skutečně krásná bilance a my z toho všeho máme obrovskou radost. Až si trošku odpočineme. pustíme se do příprav další akce - dáme brzy vědět jaké.

Cech vrboveckých vinařů