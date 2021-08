Hovězí od Draků byl nejlepší. Hostům Gulášfestu chutnal i mufloní a srnčí

První srpnovou sobotu se již počtvrté v Jiřicích u Miroslavi konal Gulášfest. Po vydatných deštích v předchozích dnech vyšlo počasí dokonale, takže hodinu před polednem jsme mohli začít - devět týmů mělo čas do třetí hodiny odpolední na to, aby uvařili co nejlepší guláš, poté do sedmi večer pokračovala degustace. Děkujeme týmu jiřické Hasičky za pěkný příspěvek a Monice Cihlové za pěkné fotky.

Pořadatelé v Jiřicích připravili už čtvrtý Gulášfest. | Foto: Monika Cihlová