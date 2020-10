Vrbovečtí vinaři se činili. Hrozny z vinohradů už jsou ve sklepích a příprava nového ročníku vrboveckých vín začala. Jen tradiční slavnost, Vrbovecké vinobraní, letos museli kvůli epidemické situaci vinaři zrušit.

Vrbovečtí vinaři sklízí letošní úrodu. | Foto: archiv obce

První říjnový víkend patřil ve Vrbovci vinařům. Vinohrady byly plné sběračů, ve sklepech se to jen míhalo traktůrky, vozíky, vlečkami plnými hroznů. Lisovalo se v malém i velkém, po staru i velmi moderně. Zkrátka ve sklepní ulici to žilo. Ve více než dvaceti sklepech ve Vrbovci mimochodem ještě najdete staré kládové lisy. Ale jen pár (asi pět) se ještě dodnes používá. V akci byl na začátku října i ten nejstarší z nich, z roku 1804. Sice slouží už jen pro zpracování malého množství hroznů, ale je to paráda, vidět takového krasavce při práci. Majitel, jemuž je vinaření koníčkem říká, že nespěchá, užívá si to a vůbec všechno dělá "po staru". A že by byl rád, kdyby to mohl časem předat dál.