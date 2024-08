Sportovní disciplíny inspirované populární televizní soutěží Hry bez hranic si užili návštěvníci, kteří dorazili v sobotu do Křepic na Znojemsku. Soutěžily desetičlenné týmy z okolních obcí.

Kvůli regulérnosti je složení přesně dáno – tři muži, dvě ženy, dvě děti do deseti let a tři děti do patnáctilet. Příchozí se mohli těšit i na na vodní fotbálek, nafukovací atrakce, Bumper balls, kejklíře Vlastu, ukázku sokolníka, jízdu na koních nebo jízdu s modely aut.

close info Zdroj: Vlastimil Pavlík zoom_in Hry bez hranic se konaly první srpnovou sobotu v Křepicích.

Na prvním místě se umístily Mikulovice, druhá byla Slatina B a třetí Medlice.