Pouštění draků



Vítr fučí, vítr skučí -

pojďte pouštět draky!

Každý spěchá na kopeček,

a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí,

ať se mraky mračí,

vypustíme na oblohu

celou letku dračí! (Jiří Žáček)

Chtělo by se mi říci, jak trefné, pokud to spojím s Drakiádou, kterou připravila kulturní komise spolu se Sokolem Hluboké Mašůvky pro děti. Drakiáda se v Hlubokých Mašůvkách stala tradicí, když začne nejprve žloutnout a potom padat listí ze stromů, a také foukat ze strnišť. To druhé nám letos chybělo. Počasí bylo krásné, slunečné, bohužel však bezvětrné. Naštěstí děti nemusely smutnit. Byly pro ně připraveny běžecké soutěže s draky, za které dostaly sladké a věcné odměny. Několik draků se na obloze přeci jen nějakou chvíli udrželo, a tak mohli být odměněni i tito vytrvalci. Dále porota vyhodnotila také nejzajímavější kousky z dračí říše a také ty, které si děti se svými rodiči vyrobili sami doma, jak jsme to kdysi dělávali my. Návštěva byla bohatá, děti dostaly za účast i nějaké občerstvení. Nejhezčí odměnou dospělým byly úsměvy na tvářích svých ratolestí a vzpomínky na vlastní dětství. Chvílemi jsem si připadal, jako na obrázku pana Josefa Lady. Už nyní se všichni těšíme na příští rok a přejeme si jediné: Silný vítr. Rádi Vás uvítáme také na příští Drakiádě v Hlubokých Mašůvkách.

Petr Grégr