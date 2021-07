I když už byste dokázali Znojmem chodit se zavřenýma očima, je pořád lepší se dívat kolem. Někdy stačí jen oblačný podvečer, abyste důvěrně známá místa viděli zase trochu jinak. Děkujeme Blance Brookesové za krásný pohled na podmračený počátek prázdnin ve městě.

Procházka Znojmem prvním červencovým podvečerem. | Foto: Blanka Brookesová

Na zamračenou oblohu člověk jednou pohlíží tázavě, jindy s úžasem nad tvary a barvami mračen a když udeří u sousedů pohroma i s obavami, co ty mraky věstí tentokrát pro něj. Ať už budí oblaha úžas nebo obavu, procházka Znojmem v hodince, která je právě tak zlatá jako pošmourná zůstává zajímavá, zejména když se člově dokáže na důvěrně známá místa podívat ještě znovu a jinak. Nechte se inspirovat pohledy Blanky Brookesové a i vás třeba znojemská zákoutí a rozhledy ještě překvapí. A když se vám to povede, podělte se o to, co jste viděli.