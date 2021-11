Páteční podvečer patřil ženám, kde prvním rokem startovala i naše šestnáctiletá Simona Molíková a užuž sahala po medailové pozici, když sen se po pádu ze salta vzad na kladině náhle rozplynul. S bolavým kotníkem Simona ještě zvládla zacvičit svá prostná a i přes tento nezdar obsadila úžasné páté místo. V sobotu dopoledne si poprvé mistrovskou atmosféru vyzkoušela devítiletá mladší žákyně Nguyen Que Anh, která se na svůj první velký závod opravdu pečlivě připravovala. V silné konkurenci pětašedesáti soupeřek obsadila moc pěkné 13. místo. Odpoledne ji na závodní ploše vystřídaly její kamarádky starší žákyně Julie Bedřichová a Adriana Poláčková. Obě děvčata předvedla moc pěkný přeskok i volnou sestavu na bradlech. Kladina potrápila obě děvčata, ale Adrianu přemohla nervozita natolik, že několik pádů se již nedalo vzít zpět. Ani prostná nemohla zvrátit konečné 43. místo. Zato známka Julie Bedřichové na prostných patřila k nejvyšším na tomto nářadí a Julka tak svým 23. místem uzavírala první třetinu startovního pole. Náročný víkend uzavírala poprvé jako juniorka Karolina Mia Kováčová. Úsměv na tváři od samého nedělního ráno byl předzvěstí, že se Mia na svůj velký den opravdu dobře vyspala. Celým závodem prošla bez větších zaváhání. Známky na všech nářadích byly přes deset bodů a na přeskoku dokonce 11,10 b. Konečný součet 42, 75 b. vynesl Miu mezi šestici nejlepších juniorek a Mia může být se svým nedělním výsledkem opravdu spokojená.

Hodnocení gymnastických cvičení je velmi náročné a stačí nepatrné odchýlení od správné techniky či jen svým výrazem při cvičení nezaujmete rozhodčí a vše může být rázem jinak. Všechna děvčata však sama moc dobře ví, kolik práce a úsilí se za každým prvkem skrývá a kde mají ještě své rezervy. Vítězkami jsou tedy všechny, které jsou odhodlané překonat všechny překážky a nezdary a směle jdou dál za svými sny. Držme jim palce, ať dojdou co nejdále. Třeba jako náš znojemský odchovanec a závodník František Černý, který došel v uplynulých dnech až na Mistrovství světa do dalekého Japonska, kde mezi nejlepšími borci světa obsadil pěkné 47. místo ve víceboji, a dále skončil 35. na přeskoku, 58. na hrazdě a na prostných, 79. na kruzích, 88. na bradlech a 99 na koni na šíř. Na medaili to sice nestačilo, ale za svou píli a houževnatost by si ji jistě zasloužil. Zvláště, když porovnáme naše tréninkové podmínky s profesionálními kluby. Určitě nám Franta sám jednou poví, jaká byla ta jeho cesta za snem a já doufám, že zdaleka ještě nekončí a ta olympiáda mu přeci jen ještě vyjde. Všem dětem, které se po každém pádu dokáží zvednout a směle jdou dál, tleskám a děkuji všem, kteří je v tom podporují. Děkuji také Městu Znojmu, OS ČUS Znojmo, SVČ Znojmo a ZŠ JUDr. J. Mareše Znojmo za veškerou podporu.

Ivana Křístelová