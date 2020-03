Tak, jak postupně vyprchává nadšení z neplánovaných „koronavirových prázdnin“, si začínáme uvědomovat, že jsme se spíš ocitli v nezaslouženém „koronavirovém domácím vězení“.

Jednou z největších třecích ploch mezi vámi a vašimi rodiči se stala domácí škola. Stanovit si jakýs takýs výukový plán a dokopat se k jeho dodržování chce snad ještě víc disciplíny než redukční dieta. Na druhé příčce příčin domácích rozbušek stojí rádoby bohulibá snaha rodičů zajímat se o vás pod heslem: „Když už jsme tu spolu zavření, podpoříme aspoň dobré rodinné vztahy…“.

Jak to všechno přežít, aniž bychom se zbláznili nebo se doma navzájem pozabíjeli?

1. Podpořte svolání rodinné rady

Tak, jako zasedá krizový štáb, je třeba i doma nastavit pravidla pro nouzový režim, dohodnout se na kompromisech. Nikdo nesmí fungovat na úkor toho druhého. Ale zároveň by pravidla neměla být nastavená jen jako rozhodnutí z vrchu (nadiktovaná rodiči). Mluvte o tom, co kdo potřebujete a také o tom, z čeho jste schopní na přechodnou dobu slevit.

2. Stanovte si denní harmonogram

Zvláště v rodinách, kde rodiče pojedou v režimu home office a děti budou na domácí škole, může nastat boj o PC a notebooky. Abyste se vyhnuli zbytečnému dohadování, čí práce je důležitější, stanovte si harmonogram střídání u „strojů“. Dohodněte se i na tom, kdy budete s úkoly potřebovat pomoci. Počítejte s tím, že se tento plán může některé dny měnit (učitelé vyžádejí videohovor na určitý čas, máma bude muset dotáhnout uzávěrku apod.).

3. Čas na práci, čas na zábavu

S ohledem na výše uvedené se snažte svůj čas u PC skutečně věnovat jen práci do školy. Vypněte mobil, odhlašte se z instagramu i facebooku, nereagujte na maily, nebrouzdejte po netu. Pokud na sebe dokážete v tomto ohledu být skutečně přísní, čas na splnění školních povinností se tím výrazně zkrátí.

4. Zaveďte si svůj vlastní rituál

Dennně se aspoň hodinku věnujte činnosti, která je vám příjemná, která vám spraví náladu, na kterou se budete moci těšit. Pozor! Totéž potřebují i vaši sourozenci a rodiče, tak se to snažte respektovat.

5. Věnujte čas i svým blízkým

Zkuste izolaci od svých přátel využít k tomu, abyste se věnovali činnostem, ke kterým se se svými nejbližšími dostanete často jen o dovolené. Zahrejte si karty, Dostihy, Aktivity, koukněte společně na film… Společná zábava pomůže uvolnit napětí a vaši vstřícnost v tomto směru rodiče určitě ocení. Stejně jako stažené decibely při pouštění hudby.

6. Uzavřete příměří s rodiči

Nikdo nevíme, co bude zítra, vyhněte se proto řešení zásadních životních otázek. Na to bude čas, až se zase vrátíme do normálu. Stejně jako vy, jsou i vaši rodiče izolovaní od svých přátel, i oni se bojí, co bude dál, řeší, jak vyjdou s penězi apod. Zkuste zmírnit domácí napětí tím, že přestanete přilévat olej do ohně protáčením očí a odsekáváním. V případě nelibosti se naučte používat věty: „Mami, nelíbí se mi když…“, „tati našvalo mě, že…“, které dávají šanci záležitost v klidu probrat bez křiku, třískání dveří a následného dusna.

7. Běžte ven

Přestože vás procházky nikdy moc nebraly, mohou se stát v tuto chvíli jedním ze způsobů, jak do slova a do písmene vyčistit hlavu a uvolnit se z izolace čtyř stěn. Najděte si místo, kde se můžete pohybovat bez roušky, kde se nepotkáte s lidmi a nadechněte se svobody. Kopání s bráchou na zahradě, pinkání o zeď, běhání, pobyt v lese… To vše je dovoleno.

8. Bude líp…

I když je situace stále nejistá a prognózy vývoje se liší, na jednom se odbornící shodují – jednou to skončí. Držte se a vydržte.

Eva Kneblová