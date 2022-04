Troufám si říct, že v Brně, Jevišovicích i u nás v Hlubokých Mašůvkách je jméno Jeana Louise Raduita hraběte de Souches známější než v jeho rodném La Rochelle ve Francii. K tomu proč to tak je, se ještě vrátím. Nejprve rád hlásím, že se pan hrabě nedávno úspěšně symbolicky do svého rodiště vrátil. Jak se to stalo? Především díky veliké snaze Spolku přátel Jean-Louise Raduita de Souches, zastoupeného především jeho předsedkyní paní Janou Amadou a zastupiteli města La Rochelle. Jsou to už asi dva roky, kdy v La Rochelle namísto starých vojenských objektů postavili zcela novou, moderní obytnou čtvrť Renaissance a spojovací lávku se starým městem, nesoucí jméno právě Raduita de Souches. V nové čtvrti už se sice dávno bydlí a lávka již slouží svému účelu, ale slavnostní inaugurace po nutných odkladech kvůli pandemii, se konala až letos druhého dubna.