Programem provázela Sandra Pospíšilová (Parmová) a tváří festivalu byla modelka Nikol Švantnerová. VIP módní přehlídky byli od sourozenců Ponerových, Sandry Mark a od Miroslava Michaela Knota. Zaujaly kolekce z nejlepších svatebních salonů.

Módní trendy svatebních šatu předváděla i miss Miša Salačová, Kateřina Kasanová a již zmiňovaná Nikol Švantnerová. Zpestřením festivalu byla svatební tombola.

V hotelu vládla báječná atmosféra a plnohodnotné dva dny plné inspirace, ochutnávek a módních přehlídek. Pořadatelé plně věří, že si to návštěvníci plně užili a našli to, co zrovna potřebují.

Honza Král