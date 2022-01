Legendární Moravanka odehrála v úterý v Boskovicích na Blanensku svůj předposlední živý koncert. Kapela Jana Slabáka, která je pro mnohé snad synonymem moravské dechovky s koncem roku uzavírá neuvěřitelnou šňůru a seznam osmi tísc koncertů odehraných za padesát let a šestnáct dní. „Vznikla světová kapela. Třikrát jsme byli v Americe a projeli jsme celou Evropu. Vzpomínají hlavně muzikanti, kde co vyváděli a já jsem to potom jako kapelník musel žehlit,“ umíval se v ohlédnutí za bohatými zkušenostmi kapelník Slabák, rodák z Kyjovska.