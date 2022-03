Sérii setkání s uměním nabídnou v březnu Jarní cesty umění ve Chvalovicích. První je na řadě hned o nadcházejícím víkendu. Představí se šperkařka Iveta Hlobilová. V prodeji budou kraslice. Děkujeme Ivetě Hlobilové za pěkné fotografie.

Prodej dobročinných kraslic pro život začne v sobotu v Chvalovicích. | Foto: Iveta Hlobilová

Jarní cesty umění začnou ve chvalovickémm penzionu Daníž v sobotu ve dvě hodiny odpoledne vernisáží obrazů a plastik Ivana Barazi, Jiřího Hlávky, Ondřeje Žáka, Michala Sklenského. Výstava je přístupná v březnu vždy o víkendech od dvou odpoledne do šesti večer. Součástí víkendového programu bude také ukázka tvorby a prodej originálních cínovaných šperků a doplňků šperkařky Ivety Hlobilové. "Současně zahajujeme také náš letošní dobročinný trh Kraslice pro život na podporu Nadace pro trasplantaci kostní dřeně. A lidé ve věku mezi osmnácti a pětatřiceti lety také mohou zvážit zápis do registru dárců kostní dřeně," uvedla Iveta Hlobilová. Kraslice budou v prodeji každý březnový víkend ve Chvalovicích. "Donesli nám je lidé na sběrné místo do znojemského Infocentra, namalovaly děti ze škol a školek a to zelené strakaté s bílým vzorem ne jednom z obrázů je dílem pana Matuščina ze Šatova, ktery nám věnoval hned deset vlastnoručně vyrobených originálních kraslic.

Od profesionální malérečky dovezla a na akci věnovala několik plat nádherných kraslic také obec Chvalovice. Moc všem, co se zapojili a ještě zapojí, děkujeme," zdůraznila Hlobilová. Až do osmého dubna totiž lidé mohou nosit kraslice do sběrných míst v Turistickém informačním centrum na ulici Obroková ve Znojmě, na obecních úřadech ve Chvalovicích, Dyjákovičkách, Vrbovci, Šatově, Hnanicích, Lukově, Tasovicích, Valtrovicích a v Městská knihovně Jevišovicích. Kraslice je možné zakoupit v březnu o víkendech ve Chvalovicích a 16. a 17. dubna na velikončním trhu na Horním náměstí ve Znojmě.