Celý festival odstartuje 21. ledna a zahájí ho bluesový hudebník Gerald Clark. Návštěvníci se dále mohou těšit na oblíbené programy, jako je Jazzový večer v klubech, Swingová tančírna nebo Mrznoucí jazz na Obrokově ulici v centru Znojma. Třešničkou na dortu bude koncert patrona festivalu Petera Lipy. „JazzFest jsme loni museli zrušit. Letos je to tak trochu napnuté, ale to je vlastně každé jazzové sólo. My se velmi těšíme, že se potkáme. Sice v rouškách, ale důležité je se potkat. Normální život na nás už přes rok vykukuje a my mu musíme pomoci. Jazz je úžasná věc a s vínem chutná ještě lépe. Dokazali jsme sehnat na letošek fantastické interprety. Máte se na co těšit a my se těšíme na vás,” vysvětlil prezident festivalu Jiří Ludvík.