„Píše se rok 1996 a já, žák oboru Kuchař-číšník na střední škole na Přímětické ulici ve Znojmě, poprvé vyjíždím na velvyslanectví ČR do Vídně. Plný očekávání, s respektem k profesi a zároveň s hrdostí, že právě mě učitelé vybrali do týmu, který reprezentuje nejen TOP gastroobor naší školy, ale i město Znojmo a Českou republiku! A dnes? Již v roli pedagoga odjíždím se stejným respektem a hrdostí nejen do Vídně, neboť spolupráce pokračuje. Pracovní tým skládám opět z kuchařů a číšníků, a také z žáků studujících obor Hotelový management. Setkáváme se s mnoha významnými hosty z řad politiky - s prezidenty, premiéry či ministry, a z diplomacie a kultury jak z ČR, tak i ze zahraničí,“ prozradil Martin Benda, vedoucí učitel odborného výcviku.

Foto: SOU a SOŠ SČMSD Znojmo

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. se podílí na přípravách Státních recepcí při příležitosti státních svátků, mezi něž patří Den české státnosti a Den vzniku samostatného Československa, v letech 2009 a 2022 na zajištění pracovních obědů v rámci předsednictví ČR v Radě EU, na banketní obsluze slavnostních obědů a večeří. Od roku 2004 se přidává spolupráce s velvyslanectvím ČR v Budapešti a v roce 2012 s velvyslanectvím ČR v Haagu. „V neděli 4. prosince jsme se vrátili z Vídně, zajištovali jsme přípravu a obsluhu slavnostního oběda u příležitosti přijetí předsedy vlády ČR pana Petra Fialy u spolkového prezidenta Alexandera Van der Bellena se zástupci rakouských firem a institucí, včetně Rakouské národní banky či Svazu průmyslníků. Servírovala se pečená dýně, salát little gem, nakládané houby, čerstvý sýr, dresink z dýňového oleje, následoval hlavní chod, a to pečený candát na másle, kroupy, špek, zelenina, hráškové a květákové pyré, račí omáčka a sladkou tečkou nakonec byl jak jinak než Sachrův dort, šlehačka, meruňkový gel a ovoce,“ doplnila Nikol Kazderová z KČ2.B. Hendikepovaní sportovci si v Břežanech u Znojma užili Mikuláše i turnaj „Byli jsme pochváleni! Slovy magistry Barbory Loudové, ředitelky Odboru protokolu a zahraničních vztahů Úřadu vlády ČR, která po skončení akce ocenila naši profesionalitu při servisu slavnostního oběda a výbornou reprezentaci naší země v zahraničí. Prý už toho za svoji profesní kariéru viděla hodně, ale toto že bylo něco! Naše souhra, odbornost, profesionalita a týmovost byla dle jejích slov dokonalá. Takovou spolupráci ambasády se školou prý mohou ostatní ambasády ČR v zahraničí závidět!“ hrdě pronesla Robina Valičová, absolventka oboru Kuchař-číšník, žákyně 1. ročníku nástavbového studia. „Ještě jste neřekly, čím vždycky zaujmeme. Při banketní obsluze slavnostních obědů a večeří má každý z nás na starosti přesně stanovený počet hostů dle zasedacího pořádku a obsluha probíhá formou společných nástupů servírování pokrmů a nalévání nápojů. To vše v bílých rukavičkách a synchronizovaně. Je to adrenalin i pro nás!“ dodal s úsměvem Lukáš Kročil z 1. ročníku oboru Kuchař-číšník.