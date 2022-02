Sem tam jsem si zahrála i na kamzíka, protože "tam se přece musím vyšplhat podívat". Všudypřítomné stopy terénních čtyřkolek a motocyklů napovídaly, že si to tu musí nějací odvážlivci vážně užívat. Před některými sjezdy jsem zavírala oči a nechtěla si to ani představit že bych na něčem takovém seděla a měla to dát Velmi mě pobavil teploměr, díky kterém jsem hned zjistila, že ručník s sebou vážně mít nemusím. Ale na nějakou tu letní podvečerní koupačku se sem nezapomenu vypravit a už teď se na to těším!