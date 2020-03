Kvůi nouzovému stavu a celostání karanténně museli i jevišovičtí skauti do odvolání zrušit všechny své schůzky a běžné aktivity. Svému heslu Buď připraven ale zůstali věrní a v městečku se už zapojili do pomoci těm, kdo ji potřebují

Jevišovičtí skauti roznáší informace o pomoci starším lidem v městečku. Foto: archiv jevišovických skautů | Foto: ext

V pondělí sme byli roznášet ochranné roušky po městě. Je důležité chránit jak sebe, tak i své okolí. Pevně věříme, že se tohle nouzové období díky dodržování nově stanovených pravidel zkrátí na minimum. A v úterý jsme po Jevišovicích lidem starším pětašedesáti let roznášeli letáky s informacemi o pomoci nabízené městem. Jedná se o donáíšku nákupů, léků a obědů. Zapojíme se do ní i my. Pomoc bližním vnímáme jako své poslání v každé době. Jsme skauti a naše poslání je pomáhat vlasti a bližnímu.