„Na Zimním stadionu TEZA Hodonín se ve čtvrtek strhla nelítostná bitva,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Turnaje se účastnily celkem čtyři týmy. Jmenovitě Policie ČR Hodonín plus Vězeňská služba Břeclav, Hasiči Hodonín, Záchranáři Hodonín plus Městská policie a tým hokejového stadionu TEZA.

A bylo opravdu na co koukat, protože všechna mužstva bojovala statečně. „Bavilo nás to, hrálo se fair play, potkali jsme se s kamarády, a to je to hlavní. Navíc jsme trošku potrénovali na turnaj záchranných služeb České republiky, který se bude konat na konci března v Blansku,“ usmívá se kapitán týmu a záchranář Jan Veteška.

Právě záchranáři nakonec obsadili krásnou třetí příčku a odnesli si bronzový pohár. Zlato vybojovali hasiči a stříbro TEZA.