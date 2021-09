Zbytek večera patřil zábavě za hojné účasti lidí, nechyběla ani vrtěná, verbuňk a půlnoční nástup, který už je v Jiřicích zvykem a kterého se může zúčastnit každý. K poslechu a tanci hrála dechová hudba Dubňanka. Krojovaných bylo letos osmnáct párů a dvaadvacet dětí, tedy celkově osmapadesát osob, což je na tak malou vesničku úctyhodné. Obec má od roku 2009 vlastní kroje inspirované barvami jiřického znaku - tedy modrou, žlutou, červenou a bílou. Celkově hody dopadly nad očekávání, a to díky skvělému vedení hlavního stárka a stárkové, výborné skupině zavádějících, na kterých je vidět, že je to baví, hojnému počtu návštěvníků z obce i širokého okolí a hlavně díky spoustě dalším lidem, kteří každoročně pomáhají s přípravami a zabezpečením hladkého chodu akce. Jenom proto můžou být hody v Jiřicích rok od roku lepší.

Poslední srpnová sobota již řadu let patří v Jiřicích u Miroslavi tradičním krojovaným hodům, které pořádá Jiřická chasa ve spolupráci s obcí. Oproti loňskému roku, kdy se vlivem pandemické situace neuskutečnil klasický průvod po obci s dechovou hudbou, při kterém chasa zve na odpolední a večerní zavádění, se letošní hody mohly uskutečnit tak, jak byli všichni zvyklí. Děkujeme Jaroslavě Hladíkové za pěkný příspěvek a Kateřině Luňákové za pěkné fotky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.