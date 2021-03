Jaro je od včerejška už nejen za oknem, ale i v kalendáři. Nejvyšší čas vyrazit na vycházku, prozatím ještě jen ve své obci, a podívat se, co všechno už kvete. Petra Písařovicová se podělila o fotky konikleců ze znojemské Cínové hory.O své fotky a postřehy se podělil i Jiří Eisenbruk.

Z procházky na Cínovou horu: koniklece už kvetou! | Foto: Petra Písařovicová

Minulý rok se přicházely dívat na krásu konikleců stovky milovníků přírody, jelikož v Národním parku Podyjí je mnoho míst, kde počátkem jara kvetou. Ovšem vzhledem k zákazu překračovat hranice katastru obcí je jich mnohem méně, možnost výletů je omezena. Například není možné dojet, pokud dodržujeme stávající nařízení, ze Znojma třeba do Hnanic a následně navštívit tamní vřesoviště. Z této obce je to již jen skok na jednu z lokalit, kde koniklece najde každý. Vnímat krásu květů konikleců v okolí vyhlídky Devět mlýnů je zde možné skloubit z vyhlídkového bodu s krásným pohledem na jednu z top vinic České republiky – Šobes. Ovšem katastr Znojma je poměrně rozsáhlý a koniklece kvetou i na vřesovištích v okolí Konic a Popic, které jsou Znojmákům dostupné. Modré až fialové zvonky konikleců kvetou poměrně dlouho a podle poloh postupně rozkvétají. Samozřejmě to je nejdříve na jižních expozicích. Koniklece zůstávají pěkné i po odkvětu. Mnozí rodiče a prarodiče doplňují distanční výuku malých školáků dle možnosti i v přírodě. Poznávat naživo přírodu je atraktivnější a poučnější než z monitorů počítačů či výkladu ve škole.