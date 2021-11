Státní recepci na českém velvyslanectví ve Vídni u příležitosti nedávného státního svátku měli i letos na starosti kuchaři a číšníci ze znojemské střední školy v Přímětické ulici. Děkujeme za pěkný příspěvek Ludmile Karpíškové.

Studenti z Přímětické opět obsluhovali na státní recepci na českém velvyslanectví ve Vídni. | Foto: se svolením školy

Žáci z naší školy, znojemské Přímky, se i letos podíleli na přípravě státní recepce ve Vídni, jež se konala při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu. „Recepce se zúčastnilo přes 300 významných hostů z řad diplomacie, politiky, kulturního a společenského života z České republiky i Rakouska. Hosté měli možnost ochutnat například kachní dortíčky s paštikou a sušenou švestkou, filírovanou vepřovou panenku, cuketové carpaccio s kozím sýrem a praženými oříšky, salát z čočky beluga s avokádem a sýrem fetta, vepřovou šunku od kosti s křenem, prostě mnoho dobrot z české tradiční i moderní kuchyně. Jsme hrdi na to, že si organizátoři opět vybrali naši školu, to svědčí o kvalitě naší práce. Pro devět zúčastněných žáků, kteří mohli předvést své gastronomické umění, to byla samozřejmě veliká zkušenost a obrovský přínos profesní i odborný! Jsme hrdi na to, že zrovna my můžeme reprezentovat naši školu, ale i město Znojmo a vůbec Českou republiku v zahraničí,“ zhodnotil Martin Benda, vedoucí učitel odborného výcviku naší školy.