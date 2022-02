Nejčastěji na okraji lesů v blízkosti luk a polí, ale také ve větších parcích nebo v houštinách hnízdí kalous ušatý, druhá nejhojněji rozšířená sova v Česku. Od ledna začal kalousům čas námluv, hnízdí obvykle jednou, výjimečně dvakrát do roka a to v době od března do červa.