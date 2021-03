Proto se jednou z mnoha aktivit během distanční výuky v rámci odborných předmětů oboru Sociální činnost stalo právě malování kamínků. V rámci tématu týkající se arteterapeutických technik to byl skvělý nápad, jak převést teoretické informace do praktických činností a navíc udělat někomu radost.

Kdo má facebook jistě ví, že malování na kamínky v dnešní době zažívá svůj velký návrat. Díky facebookovým skupinám dostává tato zábava další rozměr. Nejde totiž jen o to kamínek namalovat, ale umístit ho do přírody tak, aby ho mohl někdo další najít a vzít ho s sebou na nějaké jiné zajímavé místo. A to bylo cílem děvčat čtvrtého ročníku. Mezi učením a přípravou na maturitní zkoušku se při malování kamínků pěkně odreagovaly, vyplnily efektivně svůj volný čas a navíc mají inspiraci do praxe. A až vyrazí někam na výlet nebo procházku, třeba i ve svém okolí, budou s napětím čekat, kde se jejich kamínek příště objeví. A té radosti, kterou zažijí, až najdou kamínek, který namaloval někdo jiný!

Marcela Sabová

Také malujete kamínky nebo jste nějaké pěkné našli? Podělte se a pošlete nám fotky na znojmesky@denik.cz