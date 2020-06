Asi čtyřicítka pedagogů ze znojemské střední školy na Přímětické se účastnila školení v rámci projektu KaPoDaV, zaměřeného na kariérové poradenství a dalšího vzdělávání pro střední a vyšší odborné školy.

Učitelé z Přímky na školení KaPoDav. | Foto: archiv školy

Cílem aktivit projektu realizovány, je rozvoj profesních zdatností učitelů a vychovatelů i a propagace dalšího profesního vzdělávání. Jak jsme si sami vyzkoušeli, účastníci projektu získávají nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce. Školení tentokrát vedly Pavla Frňková, a Veronika Kirchnerová, z CVV Brno a věnovaly se kariérnímu poradenství pro žáky 2. ročníků. Celá akce se skládala ze tří hlavních částí. První blok se zabýval učebními styly a metodami kritického myšlení. Pracovalo se třeba s tabulkou Alfa box, metodami efektivního učení či myšlenkovou mapou. Druhá část se nesla v duchu silných stránek (SWOT analýza), testů a praktických cvičení formou interaktivních her. V závěrečném bloku si účastníci v modelovém programu předvedli přijímací pohovor. Výstupem pak byly tři otázky, na které musel každý z účastníků veřejně reagovat a vystoupit. Co jsem si uvědomil? Co mě zarazilo? Co využiji a jak?