Když chuť k životu vyhraje na Covidem aneb příběh za jedním poděkováním

Čtenář reportér





23. listopadu loňského roku jsem byla další v pořadí, kterou znejistily počínající zdravotní obtíže, zdali to nejsou ty covidové. Bylo mi 56 let, už několik měsíců jsem měla úvahy o tom, co by takové onemocnění s mým zdravím udělalo. Pro vyloučení těchto obav jsem se hned objednala na testy a tři dny na to jsem se dozvěděla výsledek. Bohužel pozitivní … Bylo pro mě hodně těžké tuto informaci přijmout, měla jsem velký strach.

Své poděkování zdravotníkům připravili znojemští vodní skauti. U nemocnice stojí billborad se vzkazem. | Foto: archiv vodáckého oddílu