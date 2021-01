Mám v sobě kus objevitele. Víc než objevovat vzdálené kontinenty mám ale potřebu poznat co nejlépe okolí svého bydliště. Kdekoli jsem žila, vždy jsem měla celé město prochozené skrz naskrz. Pěšky i na kole jsem prozkoumala okres a brzy se v novém místě vyznala lépe než leckterý rodilec. Vyrážela jsem s papírovou mapou v batohu nebo jen tak naslepo - odbočila jsem, kde se mi to líbilo, ztrácela se a zase se nacházela.

Ze zimní procházky mezi Grešlovým Mýtem a Jevišovicemi. Foto: Veronika Králová | Foto: Deník / VLP Externista

"Mami, my už zase bloudíme?" ptaly se mě děti, když jsme se vysápali po stráni, nahoře narazili na plot a museli jsme se vrátit.

"Ne, my jsme průzkumníci a objevujeme nové cesty," přesvědčovala jsem je. (Ve skutečnosti jsme zabloudili jen jednou, byli malincí, jediné, co jsme měli s sebou, byl téměř vybitý tlačítkový telefon a dobře to dopadlo.) Zabloudit pro mě není neúspěch. Ta radost, když se podle povědomého rozcestí, krmelce nebo stavení zase najdu!