Již od rána se od Ramzové vine had běžkařů, jejichž cílem je hřeben Rychlebských hor a patrně také centrum zdejších běžkařů, chata Paprsek. Její personál se stará o údržbu několika desítek kilometrů běžeckých tratí v okolí, které jsou po celé zimní období v takřka dokonalém stavu. Nejinak je tomu i dnes. Za hodinku a kousek jsme na rozcestí pod Smrkem, nejvyšší horou Rychlebských hor. Není dvakrát příjemné být součástí tu rychlejší, tu pomalejší skupiny. Vrcholek Brousku, odkud je nádherný výhled na hřeben Hrubého Jeseníku, raději objíždíme. Krásou hor se kochá mnoho lyžařů a o nějaký těsnější kontakt nemáme zájem. Směřujeme na Travnou horu a pak sjíždíme přes Trkač na rozcestí Palaš. Zde je velké srocení lyžařů, jsou zde dokonce zaparkována auta, která se patrně nevešla na parkoviště u chaty Paprsek. Pokud je na Palaši takové množství lidí, u půl kilometru vzdáleného Paprsku bude rozhodně tlačenice mnohem větší. Vracíme se tedy zpět na Ramzovou a užíváme si krásné výhledy.

Další den volíme pro srovnání stejnou trasu. Ramzová je uložena do mlhy, za kterou by se nestyděl ani Rákosníček. S přibývající nadmořskou výškou příkrov mlhy ale končí a my se můžeme těšit opět ze sluníčka. Asi po třech kilometrech potkáváme první běžkaře, čtyřčlennou rodinu. Po cestě na hřeben Rychleb jsme potkali jen sedm běžkařů. To je o celý řád méně než předchozí den. Je sice pondělí, ale v předchozí pondělky, kdy předpověď slibovala krásné počasí, zde bývalo poměrně hodně živo. Dnes je takřka mrtvo. Omezení pohybu mezi okresy vykonalo své. Tentokráte nevynecháme vrchol Brousku (1115 metrů n. m), kde se kochá krajinou jen jeden lyžař. Za chvíli přijíždějí starší manželé a dáváme se do řeči.

Vyrazili také z Ramzové a mají podobný plán trasy jako my. Jsou z Hradeckého kraje. Na dotaz, zda nemají obavy z problémů při zpáteční cestě, paní odpovídá: „My jsme v pořádku, máme negativní test na covid. Věříme, že cesta zpět domů bude bez problémů. Vždyť nikoho neohrožujeme.“ Pokračujeme stejnou cestou jako včera, ovšem je zde jeden neviditelný zádrhel. Pokud bych nebyl novinář a na tuto cestu se nevydal pracovně, na rozcestí po Travnou horou bych musel udělat čelem vzad a vrátit se zpět. Zde totiž prochází hranice mezi obcemi Ostružná, pod kterou spadá Ramzová, a Starým Městem pod Sněžníkem. Zase jedna absurdita nových nařízení. Kdybych se o to nezajímal a nenašel si katastrální území obcí, tak bych jako běžný lyžař překročil nařízení. To ovšem překračují všichni, kdo toto rozcestí míjejí. Záhy se objevuje chata Paprsek. Tak málo lidí jsem zde nikdy v zimní ani letní sezoně neviděl Takřka všudypřítomné tabulky nabádají turisty, že mají mít na obličeji roušku. Tu má však velmi málo lidí, ovšem všichni dodržují předepsané odstupy, takže vlastně žádné pravidlo neporušují. U vedlejšího stolu sedí rodina s dvěma dětmi, dle věku z prvního školního stupně, všichni mají běžky. Zajímá mě, kde bydlí a na jak dlouho vyrazili. „Jsme z malé vesnice. Bydlíme v Jeseníkách na chalupě, kterou jsme si celou pronajali, s nikým se nestýkáme. Nedovedu si představit, co bychom dělali s dětmi doma. Zde jsou na čerstvém vzduchu, na sněhu a sportují. V žádném případě neohrožujeme ani sebe, ani nikoho jiného,“ konstatovala sympatická brunetka. Domů pojedou za týden a při případné kontrole věří, že dokáží svoje počínání policistům vysvětlit.

Na Paprsku jsem byl tuto zimní sezonu mnohokrát. Koncentrace lyžařů na běžkách zde byla podstatně vyšší než v minulých létech. Co je vidět na první pohled, je velké množství malých až úplně malinkých běžkařů, což dříve nebylo. V běžné sezoně by tito caparti byli patrně na sjezdovkách a běžky berou jejich rodiče jako náhradu. Pokud by byly otevřené lanovky a vleky, lidé by se výrazněji rozptýlili, nebyli by v takové koncentraci. Také je absurdní zavření lanovek pro pěší turisty a běžkaře. Na Paprsek se dá vyjet autem po zasněžené horské komunikaci, kdy mnoho aut skončí mimo tuto komunikaci. Řetězy měl jen málokdo. Při otevřené lanovce by běžkaři mohli vyjet nahoru z Velkého Vrbna a méně zkušení řidiči by neriskovali náročnou cestu.

