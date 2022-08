Malebné prostranství Káry v centru Znojma patřilo patnáctému ročníku pohodového festivalu alternativní a pouliční kultury Šramlfest. Za krásné fotky děkujeme Hubertu Müllerovi.

Patnáctý ročník Šramlfestu na znojemské Káře. | Foto: Hubert Müller

Skvělé počasí, výborné kapely, spousta chutných specialit, jen návštěva zůstala trochu za očekávaním. Tak hodnotili pořadatelé patnáctý ročník znojemského Šramlfestu. "Hlavní hvězdy předvedly skvělé výkony, ať už The Grand East v pátek, nebo My Baby v sobotu. Ti dokonce celý koncert odehráli na vypůjčené nástroje od znojemské kapely Johan V., jelikož jim je v Amsterodamu nenabalili do letadla Odpoledne pak rozzářil celou Káru Bert & Friends svým koncertem z jiné dimenze, " ohlédl se za patnáctým Šramlfestem dramaturg festivalu Jan Krejčí. Vydařila se i tradiční dražba obrazů, všechny našly své kupce. S rozhodnutím o dalších ročnících čekají pořadatelé na informace u budoucnosti Káry, kam se festival přestěhoval po prvních ročnících na Mikulášském náměstí.