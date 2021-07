Každé místo je tak malebné, jak dobře se dokáže člověk podívat. Díky našim čtenářům poznáváme krásy Znojemska, tak jak je znají právě oni. Děkujeme Vědomilu Vildomcovi za krásné pohledy na Boskovštejn a okolí.

Podvečerní procházka okolím Boskovštejna. | Foto: Vědomil Vildomec

Té večerní chvíli říkají nejen fotografové zlatá hodinka. Klesající slunko barví pole, lesy i domy jedinečnými odstíny, které vyvolávají směs příjemných pocitů, vzpomínek a nostalgie. Nejlépe se ve zlaté hodince chodí krajinou, kterou člověk zná, a po cestách, které před ním vyšlapávaly generace kluků pelášících domů k večeři. Teď je ten pravý čas vyšlápnout si na Měchounčný kopec a podívat se na boskovštejnskou vodní tvrz i rybník u ní, do kterého vtéká Jevišovka a pak do širokého okolí. Cestou se dívat na remízky v polích, v lese projít místem, které vypadá jako tajná brána do říše fantazie a nakonec v tichém zamyšlení sledovat, jak slunko zapadá za Nivky.