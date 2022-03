The Sound Pack, to je čtveřice jazzových zpěváků z Polska, které vůbec není cizí swing. Americká jazzová klasika nebo skladby předělané do polštiny pro kvintet v doprovodu elektrických kláves. To vše zaznělo v degustačních prostorech znojemské Enotéky. K ochutnávce nebyla pouze bězná expozice vinárny, ale i vzorky přivezené z vinařství Špalek, doplněné během koncertu byly komentářem ve dvou jazycích.